Aeroportos registram 45 atrasos e 25 vôos cancelados A Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) registrou 45 vôos com atraso superior a uma hora e 25 cancelamentos, desde o início das operações deste sábado até as 12 horas. O total de atrasos representa 5,8% das 778 partidas programadas nos 42 aeroportos brasileiros. No momento, 22 vôos (2,8%) ainda estão atrasados. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foram registrados oito atrasos (7,1% do total) e um cancelamento. Agora, apenas um vôo continua atrasado. Em Congonhas os passageiros enfrentaram dois atrasos e sete cancelamentos desde o início das operações, mas a situação já se normalizou. No Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, causam transtornos oito atrasos, além de três cancelamentos. No Santos Dumont, também no Rio, a situação é tranqüila, sem nenhum atraso e com dois cancelamentos. O Aeroporto de Florianópolis tem cinco vôos atrasados, o que representa 23,8% das 21 partidas programadas. Em Belo Horizonte, os passageiros enfrentam quatro atrasos, ou seja, 10,5% dos 38 vôos planejados para a manhã deste sábado.