Aeroportos registram atrasos em 11,4% dos voos até 11h Dos 599 voos programados neste domingo em todo o País nos 40 aeroportos da Rede Infraero, 68 (11,4%) registraram atrasos e 16 (2,7%) foram cancelados, segundo boletim da empresa sobre a situação do tráfego aéreo até as 11 horas. Apenas na última hora, 18 voos (3%) apresentaram atraso. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, os atrasos afetaram 15 voos (14,4%) desde a zero hora de hoje. Das 10h às 11h, a taxa de atrasos estava em 3,8% (quatro voos). Foram verificados três cancelamentos (2,9%) de um total de 104 operações programadas. Em Congonhas, de 45 voos previstos, três tiveram atrasos (6,7%), sendo dois na última hora (4,4%), e seis foram cancelados (13,3%). No Rio de Janeiro, o aeroporto Tom Jobim (Galeão) teve oito atrasos (13,8%), sendo quatro na última hora (6,9%) e nenhum cancelamento de um total de 58 voos. No Santos Dumont, nenhum dos oito voos previstos registrou atraso ou cancelamento.