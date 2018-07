Aeroportos registram atrasos em 11,5% dos voos A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) informou que, dos 724 voos programados entre a zero hora e 11 horas de hoje, 83 registraram atrasos superiores a 30 minutos, o que representou 11,5% do total. De acordo com a instituição, 22 voos foram cancelados, ou 3% do número geral. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, apresentou no período 14 voos atrasados, o equivalente a 13,9% dos 101 voos programados. No Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul da capital paulista, apenas dois voos dos 72 previstos estavam com os horários postergados, ou 2,8%. No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Antônio Carlos Jobim/Galeão, ocorreram oito voos atrasados, ou 11,3% das 71 partidas de aviões previstas. No Aeroporto Santos Dumont, no Rio, dos 22 voos programados, apenas um estava atrasado, ou 4,5%. No Aeroporto Internacional de Brasília, dos 56 voos previstos, sete estavam atrasados até às 11 horas, ou 12,5%. No Aeroporto Tancredo Neves, em Belo Horizonte, dos 43 voos previstos, dois estavam com os horários postergados, ou 4,7%. Em Porto Alegre, dos 29 voos previstos no aeroporto da cidade, oito estavam atrasados, ou 27,6%. Não foram registrados voos atrasados naquele horário nos aeroportos de Aracaju, Pampulha, em Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Palmas, Rio Branco, São Luiz, Teresina, Uberaba e Uberlândia.