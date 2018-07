Aeroportos registram atrasos em 24% dos vôos Os aeroportos brasileiros apresentavam 24% de atrasos nos 1.276 vôos previstos da 0h até as 19 horas de hoje, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Às 19 horas, 26 operações registram atrasos superiores a 30 minutos. Durante o dia, a situação foi mais complicada nos aeroportos da região Sul. Em Curitiba, dos 50 vôos programados 58% sofreram atrasos, enquanto que em Porto Alegre 52,1% dos 48 vôos previstos estavam fora do horário. Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas não apresentava atrasos às 19h e durante o dia 16,8% das 155 operações programadas ocorreram fora do horário previsto. O aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande capital paulista, registrou hoje 16,8% de atrasos nos 173 pousos e decolagens previstos. Às 19 horas, Cumbica registrava cinco vôos atrasos. Os passageiros no Rio de Janeiro enfrentaram atrasos em 19% dos vôos programados no Aeroporto Tom Jobim (Galeão) e de apenas 4,2% no Santos Dumont. Em Brasília, os atrasos atingiram durante o dia 36,4% das 99 operações previstas. Em todo o País, 45 vôos foram cancelados, o que corresponde a 3,5% das operações. Os aeroportos de Porto Alegre (14,6%) e de Curitiba (10%) registraram os maiores índices de cancelamentos.