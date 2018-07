Aeroportos registram baixo número de atrasos hoje

No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, 2,2% dos voos foram cancelados e 5,6% tiveram atrasos. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, 11,4% dos voos foram cancelados e 2,4% partiram com atraso. .

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim registra 6,3% de voos cancelados e 2,5% de atrasos. No Aeroporto Santos Dumont, também na capital fluminense, houve apenas um atraso. Até às 14 horas, nenhum cancelamento foi registrado.