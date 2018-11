Aeroportos registram poucos atrasos e cancelamentos

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, dos 149 voos agendados, até as 15 horas, 7,4% (11) partiram com atraso e 4,7% (7) foram cancelados. Em Congonhas, na capital paulista, dos 119 voos marcados, 1,7% (2) decolaram com mais de meia hora além do horário marcado e 5,9% (7) foram cancelados. A Infraero informa também que, dos 120 voos internacionais agendados até as 15 horas, 10% (12) partiram com atraso superior a meia hora e 3,3% (4) foram cancelados.