Aeroportos registram poucos atrasos nesta manhã Os aeroportos do País registravam movimento tranquilo nesta manhã. Do total de voos programados para hoje, até as 10 horas, havia atrasos em apenas 10 voos domésticos (1,1% do total de 886) e três internacionais (4,4% do total de 68), de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).