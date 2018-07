Aeroportos registram quase 20% de atrasos até às 8h

Nos aeroportos de São Paulo, em Guarulhos (SP), até a manhã deste sábado, ocorreram 21 atrasos entre as 73 decolagens (28,8%). Neste momento, a Infraero informa que cinco voos estão atrasos. No aeroporto de Congonhas, os índices são menores, com apenas dois atrasos entre os 28 programados.

No Rio de Janeiro (RJ), o aeroporto do Galeão registrou atraso em oito dos 41 voos programados (19,5%), mas neste momento há um atraso na decolagem. No Santos Dumont, também apenas um voo está fora do horário programado.

Em Brasília (DF), foram registrados seis atrasos entre as 21 operações programadas para este sábado, o que representa 28,6% dos voos. Neste momento, os atrasos caíram para três voos.

Já em Salvador (BA), ocorreram atrasos em 11 dos 48 voos deste sábado (22,9%), mas há pouco o número caiu para três. (Equipe)