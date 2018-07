Aeroportos são ponto fraco, admite Paes Ao apresentar um balanço do legado da Rio+20 para a capital fluminense, o prefeito Eduardo Paes admitiu que o atendimento ao turista nos aeroportos ainda é um gargalo para grandes eventos. E atribuiu os preços abusivos cobrados pela hotelaria carioca a falhas na licitação do Itamaraty para a escolha da agência de turismo oficial do evento, a Terramar, acusada de cobrar comissão de 30% sobre as diárias.