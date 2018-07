Aeroportos têm 125 voos domésticos cancelados

SÃO PAULO - Dos 928 voos domésticos programados para este sábado, 9, nos aeroportos brasileiros, 125 (13,5%) foram cancelados até as 11 horas, de acordo com dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A situação é pior no Rio de Janeiro, onde 35 voos domésticos foram cancelados devido ao mau tempo.

O aeroporto Santos Dumont ficou fechado para pousos na manhã deste sábado, por pouco mais de duas horas. Segundo a Infraero, 20 dos 50 voos programados foram cancelados e seis estão atrasados neste momento. Já no Aeroporto Internacional do Galeão, que opera nesta manhã por instrumentos para pousos e decolagens por conta do mau tempo, 15 dos 60 voos agendados foram cancelados até as 11 horas e quatro estão atrasados.

Em São Paulo, os aeroportos de Congonhas e Guarulhos somam 20 voos atrasados. No terminal de Congonhas, três voos estão atrasados neste momento, enquanto que em Guarulhos dois voos estão fora do horário.

No aeroporto de Campinas (SP), conforme dados da Infraero, já foram cancelados 14 voos, na manhã deste sábado, mas nenhum está atrasado. No aeroporto Internacional de Fortaleza, sete dos 28 programados para hoje foram cancelados.

Já os voos internacionais, dos 67 programados para este sábado, apenas um foi cancelado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.