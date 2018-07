Aeroportos têm 13,1% de voos atrasados, diz Infraero Os aeroportos no Brasil registraram 13,1% dos 1.764 voos programados atrasados até às 17 horas de hoje, primeiro dia do feriado prolongado no Dia do Trabalho, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Desse total, 3,6% foram cancelados.