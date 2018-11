Aeroportos têm 13,5% de voos domésticos com atraso Entre a 0h e as 12h de hoje, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrou atrasos em 117 (13,5%) dos 868 voos domésticos programados nos aeroportos do País. Um total de 37 (4,3%) foi cancelado pelas empresas aéreas. Somente em relação à última hora (entre 11h e 12h), os atrasos corresponderam a apenas 2,9% dos voos programados.