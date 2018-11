Aeroportos tem 15,1% de atrasos Os aeroportos brasileiros registram 15,1% de atrasos em voos domésticos até as 3 horas de hoje. De acordo com o balanço da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tem 37,5% de voos atrasados desde a 0h de hoje. O Aeroporto de Congonhas abre apenas às 6 horas. No Rio de Janeiro, o Galeão tem 40% de voos com atraso superior a meia hora.