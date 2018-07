Aeroportos têm 182 atrasos superiores a 30 minutos Os aeroportos do Brasil tiveram 182 atrasos superiores a 30 minutos e 21 cancelamentos, da 0 às 15 horas de hoje. Os números correspondem, respectivamente, a 18,3% e 2,1% dos 993 voos programados para o período. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o Aeroporto Internacional de São Paulo Governador André Franco Montoro, em Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, registrou o maior número de demoras. Foram 33 em 154 viagens (21,4%). Outras três foram canceladas. Em segundo, aparecia o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim, na zona norte da capital fluminense. De 92 partidas, 30 atrasaram, o equivalente a 32,6% do total. Não houve cancelamentos. No Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul da capital paulista, 9 dos 87 voos tiveram atrasos (10,3%) e 4 foram suspensos (4,6%). Em Brasília, o Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek teve 13 demoras (18,6%) e 4 cancelamentos (5,7%) em 70 vôos. Por companhia, segundo a Infraero, a TAM concentra o maior número de atrasos. De 448, 74 partiram fora do horário previsto - 16,5% do total. A Gol Linhas Aéreas apresentou atrasos em 63 dos 302 voos (20,9%). Na Varig, 19 dos 59 vôos atrasaram (32,2%).