Aeroportos têm 2,6% dos voos domésticos atrasados A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrou 29 voos domésticos atrasados de um total de 1.130 operações programadas desde a zero hora até as 15 horas deste domingo, 13, o equivalente a 2,6%. No entanto, apenas quatro (0,4%) dos voos estavam atrasados na última hora. O total de voos domésticos cancelados chegou a 59, ou 5,2% do total, anunciou a Infraero. Entre os voos internacionais, o número de atrasos atingia, às 15 horas, 9,6% dos 83 programados para este domingo, nenhum na última hora. Apenas um voo foi cancelado.