Aeroportos têm 229 voos cancelados e 40 com atraso Os aeroportos brasileiros tiveram cancelados 14,4% dos voos programados para hoje até as 18 horas. De acordo com boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 229 partidas, das 1.589 agendadas em todo o País, foram canceladas. Outros 40 voos acumulavam atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 2,5% do total.