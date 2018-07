Aeroportos têm 27 voos atrasados e 54 cancelados 19/08/2012 - Os aeroportos brasileiros registraram, até as 14h deste domingo, 27 voos domésticos atrasados e 54 cancelados de um total de 1.053 pousos e decolagens no país, segundo levantamento da Infraero. Os aeroportos que registraram os maiores números de cancelamentos foram o Galeão, no Rio de Janeiro, e Guarulhos, em São Paulo, com respectivamente 10 e 11 voos cancelados. Entre os atrasos, os maiores registros são em Manaus com seis voos e Guarulhos com cinco.