Aeroportos têm 7,2% de vôos cancelados até as 13h A Infraero informou que, dos 709 vôos programados nos aeroportos do País até as 13 horas, 27 estavam atrasados, representando 3,8% do total. O número de vôos cancelados até o horário somava 51, ou 7,2%. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, até esse horário não havia vôos atrasados, mas 22 dos 80 programados foram cancelados, correspondendo a 27,5%. Em Guarulhos, dos 128 vôos programados, cinco estavam atrasados (3,9%) e três (2,3%) foram cancelados. No Rio de Janeiro, a situação dos aeroportos era tranqüila até o início da tarde. No aeroporto Santos Dumont, não havia nenhum atraso e apenas dois cancelamentos do total de 12 vôos programados. No Galeão, dos 73 vôos previstos, oito foram cancelados e um estava atrasado. (Equipe AE)