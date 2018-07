Aeroportos têm dia tranquilo; atraso em 7,7% dos voos

O aeroporto que apresentou maior número de voos cancelados neste domingo foi o do Galeão, no Rio de Janeiro. Dos 80 voos previstos até as 15h, 28 (35%) partiram com atraso superior a 30 minutos e 10 (12,5%) foram cancelados. O motivo, segundo a Infraero, foi a condição desfavorável do vento na cabeceira de uma das pistas, o que fez com que apenas uma das pistas operasse durante a manhã. A situação já está normalizada e na última hora apenas um voo (1,3%) decolou com atraso.

No principal aeroporto do País, o de Guarulhos, em São Paulo, dos 128 voos marcados para este domingo, somente seis (4,7%) partiram mais de 30 minutos após o horário marcado e quatro (3,1%) foram cancelados.