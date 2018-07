Aeroportos têm movimento calmo na véspera da eleição O movimento nos principais aeroportos do País é tranqüilo hoje, véspera de eleições municipais. Segundo boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), às 10 horas, apenas 3,7% dos 518 vôos programados desde a zero hora de hoje apresentaram atraso superior a uma hora. Do total de partidas agendadas, 4,2% foram canceladas. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, três partidas (5,2% do total) tiveram atrasos de mais de uma hora neste sábado e seis foram canceladas (10,3%). Em Congonhas, a Infraero não registra nenhum atraso, mas cinco cancelamentos, o que representa 8,5% do total. No Galeão, no Rio de Janeiro, dois dos 55 vôos programados partiram uma hora depois do horário previsto, o que representa 3,6% do total. O número de cancelamentos foi o mesmo. No Santos Dumont, também no Rio, apenas um vôo foi cancelado e não houve nenhum atraso. Em Brasília, a situação é semelhante. Das 38 partidas agendadas até as 10h, uma sofreu atraso. Houve dois cancelamentos.