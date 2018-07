Aeroportos têm movimento tranquilo na manhã de hoje O movimento nos principais aeroportos do País estava tranquilo na manhã de hoje, segundo o mais recente boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Entre os 523 voos previstos para decolarem até as 9 horas, 16 (ou 3,1%) estavam atrasados em mais de meia hora e outros 103 foram cancelados. Os aeroportos de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e de Cumbica, em Guarulhos, não registravam atrasos. Do total de 51 voos de Congonhas, 29 (ou 57%) foram cancelados, enquanto em Cumbica, cinco (10%) partidas foram canceladas entre as 50 programadas. Empresas aéreas Entre as companhias aéreas, TAM e Gol tinham cada uma seis voos atrasados de um total de 204 e 166 previstos, respectivamente. Além disso, 33 decolagens programadas pela TAM foram canceladas, enquanto a Gol anunciou 15 cancelamentos. Na Azul, de um total de oito voo previstos, nenhum estava atrasado ou tinha sido cancelado.