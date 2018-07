Aeroportos têm movimento tranquilo neste domingo Os aeroportos do País apresentam movimento tranquilo neste domingo), último dia do feriado prolongado do Ano Novo. Segundo dados da Infraero atualizados às 16h, desde a meia-noite de hoje 46 voos domésticos - ou 3,4% do total de 1.367 programados - decolaram com atraso, enquanto 69 voos, ou 5%, foram cancelados no mesmo intervalo de tempo.