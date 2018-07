Aeroportos têm poucos voos atrasados nesta manhã Os passageiros enfrentam poucos atrasos nos voos em aeroportos brasileiros na manhã deste domingo. De acordo com boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 22 (3,2%) dos 681 voos domésticos programados apresentaram atrasos e 35 (5,1%) foram cancelados entre zero hora e 11 horas de hoje. No caso dos voos internacionais, cinco (7,4%) dos 68 programados tiveram atrasos e três (4,4%) foram cancelados no mesmo período.