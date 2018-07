Aeroportos têm quase 200 voos cancelados neste sábado

Pela manhã, o aeroporto Santos Dumont, no Rio, fechou por cerca de duas horas para pousos por causa do mau tempo, o que contribuiu para os atrasos e cancelamentos. Depois, o terminal começou a operar com auxílio de instrumentos. De acordo com a Infraero, dos 84 voos previstos, 27 foram cancelados e 12 tiveram atraso superior a 30 minutos. Na zona norte, o Aeroporto Internacional do Galeão teve 21 voos cancelados e 14 com atraso.

Em São Paulo, os dois principais aeroportos tiveram 32 cancelamentos até as 16h. Em Congonhas, na zona sul, dos 132 previstos, 6 tiveram atrasos e 17 foram cancelados; em Cumbica, em Guarulhos, mais 15 foram cancelados e 13 tiveram mais de meia hora de atraso.