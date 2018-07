Aeroportos têm situação tranquila nesta manhã

Os aeroportos com maiores incidências de atraso às 10 horas eram Congonhas, em São Paulo; Viracopos, em Campinas; e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, todos com nove operações fora do horário, segundo a Infraero. Dos sete atrasos em voos internacionais, quatro estavam no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Os cancelamentos, de acordo com a Infraero, somavam 38 operações entre os voos domésticos (4,8% do total) e 2 entre os internacionais (3,8%) - um em Guarulhos e outro no Santos Dumont. Os maiores números de casos de cancelamento ocorriam nos aeroportos de Guarulhos (6), Santos Dumont (6), e Tancredo Neves, em Belo Horizonte (5).