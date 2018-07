Aeroportos terão 1,95 mi de passageiros no feriado Um total de 1,95 milhão de passageiros deverá passar pelos 63 aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) no período do feriado da do Dia Proclamação da República. O feriado será nesta sexta-feira, 15. O cálculo leva em consideração o período entre a quinta-feira, 14, e a segunda, 18.