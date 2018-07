Aeroportos terão máquinas de venda de alimentos A Infraero assinou hoje contrato com três empresas para a instalação de máquinas de venda de alimentos e bebidas em 12 aeroportos relacionados à Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas, além dos Terminais de Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e da Pampulha, em Belo Horizonte. Serão distribuídos, ao todo, 143 pontos-de-venda pelos saguões e salas de embarque e desembarque doméstico e internacional. A estimativa é de que os equipamentos entrem em funcionamento ainda em 2011 para atender a demanda da alta temporada. As máquinas foram distribuídas em oito lotes, arrematados pelas vencedoras em pregão eletrônico realizado em agosto deste ano.