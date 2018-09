Aeroportos terão operação no Natal e no Ano Novo, diz Jobim

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou na tarde desta terça-feira, 25, que será feita uma operação especial nos aeroportos brasileiros no período de 19 de dezembro deste ano a 7 de janeiro de 2009 para evitar a ocorrência de problemas ou transtornos aos usuários no período de alta temporada. Segundo Jobim, que reuniu representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Infraero, empresas aéreas e órgãos federais que atuam nos aeroportos, como Polícia Federal e Receita Federal, a operação será batizada de "Feliz 2009". "O objetivo da operação será privilegiar a transparência de informações aos usuários e pontualidade dos vôos", afirmou Jobim, lembrando que essa operação será semelhante a que foi implementada no final do ano passado e início de 2008 com o mesmo objetivo. A edição anterior da operação vigorou no período de 20 de dezembro de 2007 a 7 de janeiro deste ano. Ainda segundo o ministro, a operação não implicará em novos investimentos, mas envolverá uma redistribuição de pessoal. Segundo ele, principalmente a Infraero deverá reforçar o número de funcionários nos aeroportos. A assessoria de imprensa do ministro se comprometeu em divulgar ainda hoje, por escrito, os detalhes das funções que serão desempenhadas por cada um dos órgãos e empresas reunidos hoje.