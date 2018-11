Aeroportuários ameaçam entrar em greve a partir de 4ªfeira Os aeroportuários do País prometem entrar em greve a partir da próxima quarta-feira, dia 30. Neste domingo, o Sindicato Nacional dos Aeroportuários (Sina) distribuí nota aos passageiros que transitam no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, avisando sobre o início da greve. De acordo com o informativo, a categoria está em campanha salarial a fim de renovar por mais um ano o Acordo Coletivo de Trabalho com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). A paralisação foi decidida em assembléias que ocorreram nos últimos dias em alguns aeroportos do Brasil.Já a estatal que administra os aeroportos, informou, também por meio de nota, que irá se reunir com os trabalhadores para examinar as propostas estabelecidas pela categoria e amanhã, dia 28, terá uma reunião com representantes do Ministério Público do Trabalho. Além disso, a Infraero afirmou que "está tomando todas as providências necessárias para assegurar o total funcionamento dos aeroportos".