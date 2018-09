Aeroviários da Gol fazem operação padrão e voos atrasam

Os funcionários da Gol chegaram a iniciar mobilização por greve em agosto, mas decidiram esperar o resultado da mediação do Ministério Público do Trabalho (MPT) em São Paulo, em prol da solução de diversos problemas, em especial a sobrecarga de trabalho. Como ao longo das três audiências no MPT-SP trabalhadores e empresa não chegaram a um acordo, os aeroviários decidiram iniciar a operação padrão antes do feriado.

Hoje, segundo dados da Infraero, a companhia já soma 85 voos atrasados e onze cancelamentos. Em todo o País, até as 17 horas, dos 739 voos previstos da companhia, 262 sofreram atrasos e 14 foram cancelados.

No aeroporto de Guarulhos, até as 17 horas, dos 155 voos programados, 60 sofreram atrasos e quatro foram cancelados, incluindo as demais companhias.

Diante do fim das negociações no MPT-SP, sem acordo, os sindicatos de aeroviários enviaram ofício ao órgão solicitando o envio do caso à Procuradoria Geral do Trabalho, em Brasília, para investigar as denúncias dos trabalhadores.