Aeroviários do Rio fazem protesto no acesso ao Galeão Um grupo de cerca de 30 aeroviários do Rio, em paralisação de 24h, faz manifestação na manhã desta quinta-feira, 12, na Av. Vinte de Janeiro, na Ilha do Governador, que dá acesso ao aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão. Os manifestantes chegaram a fechar a via em direção ao terminal.