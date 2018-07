Aeroviários do Rio suspendem greve A greve dos aeroviários do Rio iniciada à zero hora desta quinta-feira, 12, foi suspensa, segundo o Sindicato Municipal dos Aeroviários do Rio de Janeiro (SIMARJ). A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) entrou com recurso na Justiça para suspensão da greve que foi considerada ilegal. Caso a suspensão fosse descumprida, o Simarj teria que pagar multa de R$ 500 mil por hora.