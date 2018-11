Aeroviários e aeronautas confirmam paralisação amanhã Aeroviários e aeronautas confirmaram para amanhã, às 6 horas, uma paralisação nos aeroportos do País, depois que sucessivas rodadas de negociações por reajuste salarial com as companhias aéreas terminaram sem acordo. Os aeronautas são os profissionais que tripulam os voos (comissários, pilotos e copilotos) e os aeroviários são aqueles que atuam em solo, como mecânicos e pessoal de check-in. Os manifestantes devem se concentrar às 5 horas no Sindicato dos Aeroviários de São Paulo.