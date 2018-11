Aeroviários e empresas têm reunião e acordo é proposto Uma nova proposta foi apresentada na reunião de hoje entre os sindicatos dos aeroviários e as empresas do setor, mediada pelo Ministério do Trabalho. Os representantes do Ministério sugeriram que as empresas com maior capacidade de pagamento adotem um piso salarial de R$ 1,1 mil para seus operadores e que o reajuste salarial geral seja de 6,5%. Atualmente, há uma proposta de piso salarial de R$ 1 mil que está sendo estudada por empresas e trabalhadores. As informações são da Agência Brasil.