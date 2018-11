Aeroviários entram em greve em Congonhas

Segundo o diretor do Sindicato dos Aeroviários do Estado de São Paulo, Francisco Alves da Silva, a categoria cobra reajuste do piso salarial em 15 por cento e de 10 por cento para as outras faixas de rendimento. Enquanto isso, as empresas oferecem a reposição de inflação, num índice de cerca de 6,2 por cento.

A Infraero, estatal que administra os aeroportos do país, registrava atrasos em 16 de 50 voos previstos em Congonhas, num índice de 32 por cento até as 9h desta quinta-feira.

A categoria deve se reunir à tarde no Tribunal Regional do Trabalho para discutir o reajuste com as empresas, disse Silva, que informou ainda que trabalhadores do aeroporto internacional de Guarulhos também tem intenção de aderir à paralisação.

