Aeroviários entram em greve em SP Os aeroviários de São Paulo entraram em greve na madrugada de hoje, e realizam manifestação reivindicando aumento salarial na manhã de hoje, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Segundo o presidente do Sindicato dos Aeronautas do Município de São Paulo, João Pedro Passos de Souza Leite, a greve foi deflagrada às 4h45 e vai continuar ao longo do dia, atingindo boa parte do pessoal de apoio em terra.