Aeroviários fazem paralisação no Santos Dumont, no Rio Um grupo de trabalhadores aeroviários (profissionais que atuam em solo, como mecânicos e pessoal de check-in) fizeram nesta manhã uma paralisação no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eles interromperam as atividades entre 4 horas e 6h20 desta manhã, um dia antes do início de uma greve nacional do setor, anunciada no começo da semana.