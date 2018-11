Aeroviários suspendem greve, mas podem retomá-la Os aeroviários (funcionários dos aeroportos que trabalham em terra) suspenderam na manhã de hoje a greve que haviam iniciado ontem em alguns Estados, mas não descartam retomá-la na próxima semana. Segundo a assessoria de imprensa do Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA), o secretário-geral da entidade, Marcelo Schmidt, participará na próxima segunda-feira de uma audiência no Ministério do Trabalho, em Brasília.