Af447:Marinha francesa espera instruções sobre buscas A fragata Ventose, da Marinha francesa, atracou hoje no porto de Fortaleza, onde permanecerá até a próxima quarta-feira para reabastecimento. O comandante Vincent Gregoreo disse aguardar ordens de seu país para saber se continuará ou não com as buscas a corpos e destroços do Airbus 330, da Air France, que caiu no mar na noite do dia 31 de maio. "Não recebemos nenhuma ordem para parar", afirmou.