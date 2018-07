Afastada presidente de Santa Casa após morte de bebês O governador do Pará, Simão Jatene (PSDB), afastou ontem a presidente da Santa Casa de Belém após a internação da manicure Vanessa do Socorro Castro Santos, de 27 anos, grávida de 7 meses de gêmeos, ter sido recusada na instituição e em outro hospital público da capital. Ela acabou perdendo as crianças.