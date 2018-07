Afastados PMs que liberaram carro após atropelamento A Policia Militar (PM) do Rio de Janeiro afastou os dois agentes que liberaram o motorista Rafael de Souza Bussamra, que confessou ter atropelado e matado na madrugada de ontem o estudante Rafael Mascarenhas no Túnel Zuzu Angel, na Gávea, zona sul da cidade. De acordo com nota da corporação, o atropelamento será "investigado com rigor". Rafael, de 18 anos, era filho da atriz Cissa Guimarães e do saxofonista Raul Mascarenhas.