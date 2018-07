Afeganistão diz que 91 civis morreram em ataque dos EUA

O Ministério do interior do Afeganistão disse nesta sexta-feira que 99 civis foram mortos durante uma operação militar realizada por forças americanas no oeste do país. Um comunicado do Ministério diz que o incidente ocorreu no distrito de Shindan, na província de Herat, e que o incidente está sendo investigado. O ataque chegou inicialmente a ser anunciado como um "sucesso" pelo Ministério afegão, que disse que um líder da milícia Talebã tinha morrido na operação. O chefe da polícia local disse que entre os mortos há muitas mulheres e crianças. As forças armadas americanas admitiram que houve uma operação na região, mas disseram que não havia informação sobre vítimas civis. O correspondente da BBC em Cabul Alastair Leithead disse que é impossível confirmar de forma independente se as mortes de fato ocorreram. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.