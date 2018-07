Afeganistão é teste para nova doutrina de guerra Há sete dias, a nova doutrina bélica de Barack Obama e do general Stanley McChrystal está sendo submetida a uma prova de fogo no Afeganistão. As forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) apoiadas por unidades afegãs lançaram um ataque em massa em Marjah, considerada um reduto do Taleban.