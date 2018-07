Afeganistão proíbe YouTube para evitar exibição de filme sobre Maomé

O filme desencadeou protestos na Líbia e no Egito e resultou no assassinato do embaixador norte-americano na Líbia.

"Nós fomos orientados a fechar o YouTube para o público afegão até que o vídeo seja retirado", disse à Reuters o diretor geral de Tecnologia da Informação no ministério, Aimal Marjan.

Em outras ocasiões, material e ações consideradas ofensivas ao islamismo desencadearam tumultos com mortos no Afeganistão.

(Por Miriam Arghandiwat)