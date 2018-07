Afetados pela chuva crescem em SC e diminuem no RS

Com os números aumentando, o governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB) já cogita a possibilidade emitir um novo decreto de situação de emergência no Estado, o terceiro em menos de um ano por conta de eventos naturais. "Não podemos descartar esta possibilidade para amenizar o impacto de mais esta catástrofe", afirmou.

Rio Grande do Sul

O Estado vizinho tem situação mais amena: os moradores das áreas alagadas pelas enchentes do final de semana começaram a voltar para suas casas hoje, em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Um levantamento da Defesa Civil indica que o número de desabrigados caiu de 1,2 mil para menos de 600, enquanto o de desalojados também baixou, de 3,6 mil para 2,4 mil pessoas. Embora não tenham voltado ao nível considerado normal, as águas dos rios Caí, Sinos e Taquari recuaram, permitindo que parte das famílias atingidas iniciasse o trabalho de limpeza de suas casas.

Apesar da trégua de três dias, os gaúchos ainda não estão livres da preocupação com o clima. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia indica possibilidade de chuva forte amanhã, no norte, onde estão as nascentes de alguns dos principais rios do Estado. Um levantamento da instituição mostrou que setembro foi um dos meses mais chuvosos da história no Rio Grande do Sul.