Afetados por ciclones em Santa Catarina recebem alimentos

As 5 mil pessoas afetadas pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado de Santa Catarina no último fim de semana receberam kits de medicamentos e 23 toneladas de alimentos. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 5, pela Secretaria Nacional de Defesa (Sedec) do Ministério da Integração Nacional. Veja também: Defesa Civil alerta para temporais em quatro Estados Após ciclone extratropical, BR-101 segue interditada no RS Ciclone extratropical castiga a divisa entre SC e RS O desastre atingiu 32 municípios do Estado, seis deles já decretaram situação de emergência, conforme informações do Departamento Estadual de Defesa Civil. Arte/Agência Estado Desde a última sexta-feira, 2, o secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Roberto Guimarães, está em Florianópolis, Santa Catarina, para verificar os efeitos causados pelo desastre e acompanhar o trabalho das equipes técnicas do departamento de defesa civil do Estado.