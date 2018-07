Afloramento estaria ligado a reservatório da Chevron

"A Chevron danificou o reservatório no Frade e o óleo procura os veios para migrar, pode migrar até 100 quilômetros no terreno. Mas a pressão no reservatório está se reduzindo a medida que vaza gás", disse. Siqueira explica que o gás, por ser mais leve, vaza antes que o óleo e é difícil de ser detectado. "Borbulha na água e se degrada primeiro". Ele também explica que o segundo reservatório está a mais de mil metros abaixo da superfície do solo, por isso, pode migrar por grades extensões até chegar à superfície.

A exsudação (afloramento) de gotículas de óleo no solo marinho do Campo de Roncador foi detectada pela Petrobras durante inspeção submarina no domingo e divulgada segunda-feira. O ponto de afloramento de Roncador fica a cerca de 500 metros do limite com o Campo de Frade. Não há manchas de óleo na superfície. Em novembro, vazaram 2,4 mil barris. Nos últimos dois afloramentos, houve apenas borbulhas de óleo.

No mês passado, a Chevron afirmou que seus testes mostraram que o óleo do afloramento de março não era o mesmo do vazamento de novembro, o que contraria a tese de correlação entre os fatos. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou na segunda-feira que foram coletadas amostras do óleo do Campo de Roncador, com o objetivo de identificar a origem do vazamento, e que resultados ficariam prontos em até 48 horas.

Siqueira lembra que o problema começou quando, por um erro de pressão no poço da Chevron, a casca de um dos reservatórios do Frade trincou. A casca é uma parte sólida da rocha que, impermeabilizada, não deixa o petróleo sair. O engenheiro lembra que a Chevron perfurou o primeiro reservatório com pressão dentro da suportada, mas não isolou o reservatório antes de iniciar a perfuração do segundo, localizado abaixo do primeiro. O correto seria ter feito um revestimento para que a pressão do segundo poço não irradiasse para o primeiro.

A pressão do segundo poço surpreendeu os técnicos, que precisaram aumentar a densidade da lama que estava sendo injetada para equilibrar a pressão do segundo reservatório. A lama mais pesada do que a suportada trincou a casca do reservatório. E esta seria a causa dos três incidentes, explica Siqueira.