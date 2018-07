Afloramento não é de óleo de Campos, diz Petrobras A Petrobras divulgou nota nesta quarta-feira informando que a exsudação (afloramento de óleo) detectada no domingo no Campo de Roncador não tem origem em campos da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Segundo a companhia, as análises das amostras mostram que as gotículas coletadas têm características semelhantes a um tipo de fluido usado na operação de perfuração de poços, que tem como constituinte básico a n-parafina.