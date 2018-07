África cria maior área de conservação sem fronteiras A África ganhou na semana passada a maior área de conservação transfronteiriça do planeta. A Kavango Zambezi, ou simplesmente Kaza, abrange cinco países e 44 milhões de hectares - quase duas vezes o tamanho do Estado de Rondônia. Para se ter uma ideia do tamanho, a maior unidade de conservação brasileira, o Parque Nacional do Tumucumaque, tem 3,8 milhões de hectares.