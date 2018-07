África do Sul reforça segurança para audiência de político

O CNA acusa Malema, líder da Liga da Juventude, de provocar o descrédito do partido. Por isso, iniciou na terça-feira as audiências em sua sede de Johanesburgo, onde milhares de seguidores de Malema queimaram bandeiras partidárias e lançaram pedras contra jornalistas e a polícia.

Nesta quarta-feira, menos de 200 partidários de Malema se concentraram para uma manifestação, diante de barricadas com arame farpado colocadas pela polícia armada com escudos, cassetetes e pistolas com balas de borracha.

A audiência envolve altos riscos tanto para o presidente Jacob Zuma como para Malema, que alarmou investidores com pedidos de nacionalização das minas do país, rico em recursos naturais.

Malema, de 30 anos e tido como um potencial líder futuro do CNA, pode ser suspenso do partido. Mas se for expulso, Zuma poderá ter de lutar pela sobrevivência política.

Malema não tem poder político direto, mas é um dos políticos mais populares do CNA. Ele galvanizou o apoio da grande maioria dos negros da África do Sul, que é pobre, com sua defesa da expropriação e redistribuição das riquezas agrícolas e minerais.

Malema tem abalado a liderança de Zuma e parece ter levado o CNA a adotar alguma medida contra ele depois que a Liga da Juventude deixou o governo embaraçado ao pedir a derrubada do governo eleito de Botsuana, país vizinho e aliado.

Esta é a segunda audiência por questões disciplinares que Malema enfrenta em apenas 12 meses. Se for considerado culpado de semear a discórdia nas fileiras do partido, ele poderá ser suspenso do CNA por vários anos.

A expulsão silenciaria seus pedidos de nacionalização do setor da mineração, para alívio dos investidores, mas iria irritar sua legião de seguidores.

As audiências são vistas de modo geral no país como um enfrentamento entre Zuma e Malema antes do encontro do CNA marcado para 2012, quando o partido político dominante na África do Sul elegerá seus líderes.